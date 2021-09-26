За всю пандемию в мире от ковида скончались более 4,7 миллиона человек

За всю пандемию в мире от ковида скончались более 4,7 миллиона человек
Россия в мировом рейтинге по заболеваемости на пятом месте. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Стала известна мировая статистика по заболеванию ковидом во всем мире на сегодня, 26 сентября. Также появилась информация о скончавшихся из-за вируса.

Данные предоставил университет Хопкинса. Так, за всю историю пандемии коронавируса скончались 4 742 776 человек, а заразились 231 517 674. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия в мировом рейтинге по заболеваемости на пятом месте. В стране всего заразились ковидом 7 291 097 человек, а умерли 199 450. На первом месте США и 42 940 233 заразившихся. На страну приходится 687 746 смертей.

В пятерке лидеров по заболеваемости ковидом также Бразилия, Индия и Мексика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудник Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала процент людей, которые имеют проблемы с обонянием еще до заболевания ковидом. Она уверена, что эта цифра равна 1,4%.

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