Эпидемиолог Пшеничная: около 1,4 процента населения имеют нарушения обоняния еще до ковида

Эпидемиолог Пшеничная: около 1,4 процента населения имеют нарушения обоняния еще до ковида
Организму можно помочь.  Это физические нагрузки, правильный рацион, соблюдение режима дня. Фото: pixabay

Сотрудник Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала процент людей, которые имеют проблемы с обонянием еще до заболевания ковидом. Она уверена, что эта цифра равна 1,4%.

Врач отметила, что у пожилых россиян эта проблема встречается чаще, в половине случаев у пациентов старше 50 лет и в 80% — старше 80. Об этом сообщает ТАСС.

Также на восприятие запахов влияет сахарный диабет и курение, а длительность восстановления после перенесения вируса индивидуальна, на нее влияет возраст, сопутствующие заболевания и вредные привычки.

Организму можно помочь, считает Пшеничная. Это физические нагрузки, правильный рацион, соблюдение режима дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверная волна COVID-19 в России, скорее всего, будет затяжной, и иметь несколько всплесков заболеваемости. Такое мнение озвучил иммунолог Николай Крючков.

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