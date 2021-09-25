Иммунолог рассказал об особенностях новой волны COVID в России

Четверная волна COVID-19 в России, скорее всего, будет затяжной, и иметь несколько всплесков заболеваемости. Такое мнение озвучил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, подъем заболеваемости придется на осенне-зимний период, а также на первую половину весны.

В беседе с URA.RU кандидат медицинских наук выразил уверенность в том, что грядущий сезон эпидемии будет тяжелее предыдущих.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 22 041 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии болезнь подхватили 7 398 415 человек, скончались 203 095 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пять дней подряд регистрируют свыше 800 смертей COVID-пациентов.