В России пять дней подряд регистрируют свыше 800 смертей COVID-пациентов

В России пять дней подряд регистрируют свыше 800 смертей COVID-пациентов
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Число летальных исходов из-за COVID-19 в России пятый день подряд превышает 800. В последний раз такое фиксировалось в середине августа.

Об этом стало известно в субботу, 25 сентября. В стране уже пять дней подряд регистрируют более 800 смертей от COVID-19 в день. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число жертв инфекции в России составляет 203 095.

Также за минувшие в стране выявили 22 041 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии болезнь подхватили 7 398 415 человек.

Лидерами по количеству заболевших за сутки стали Москва (2893), Санкт-Петербург (1874), Московская область (1008)

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие стуки с подтвержденным коронавирусом госпитализировали более 350 человек.

коронавирусная пандемия Россия смертность от коронавируса


 

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