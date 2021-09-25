За сутки госпитализировали более 350 петербуржцев с COVID

За сутки госпитализировали более 350 петербуржцев с COVID
Заболеваемость коронавирусом в городе выросла за последние дни. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге за минувшие стуки с подтвержденным коронавирусом госпитализировали более 350 человек.

Согласно статистике, в Петербурге 406 человек с коронавирусом находятся в реанимации, 177 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщил Смольный в своей официальной статистике 25 сентября, всего за последние сутки в стационары на лечение от COVID-19 поступило 355 человек. Выписаны за последние 24 часа 268 человек.

В настоящее время в 16 стационарах Петербурга находится 4602 человека с COVID-19 и пневмонией.

Напомним, за минувшие сутки в Северной столице выявили 1 907 случаев заражения COVID-19, побороть болезнь не смогли 50 человек, выздоровели 1 508 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре исключили новый локдаун из-за роста заболеваемости COVID.

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