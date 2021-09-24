В Роспотребнадзоре исключили новый локдаун из-за роста заболеваемости COVID

В Роспотребнадзоре исключили новый локдаун из-за роста заболеваемости COVID
По словам главы ведомства, в России нет необходимости вводить новый локдаун. Фото: kremlin.ru

Оснований для введения нового локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19 нет. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее мнению, на данный момент для подобных ограничений нет никаких оснований.

Попова отметила в рамках выступления в эфире телеканала «Россия-1», что понижение температуры, а также сезонность ОРВИ дают рост сезонных респираторных вирусных инфекций и коронавирусная инфекция, тоже будет синхронно подниматься. И добавила, что новая группа риска по гриппу — люди, перенесшие COVID-19.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 21 379 человек. С начала пандемии подтвердили 7 376 374 случая заболевания COVID. Побороть болезнь не смогли 828 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничительные меры по COVID продлили до конца октября.

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