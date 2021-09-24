В Петербурге ограничительные меры по COVID продлили до конца октября

В Петербурге ограничительные меры по COVID продлили до конца октября
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге продлят ограничения по коронавирусу до 31 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно в пятницу, 24 сентября. Нововведения в постановление о мерах противодействию COVID-19 также коснутся вакцинации служащих госорганов и госпредприятий.

Как сообщили на сайте Смольного, органам исполнительной власти предписано привить не менее 80% сотрудников. Либо они должны были переболеть коронавирусом за последние полгода.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки выявлено 1874 новых случая заражения коронавирусом. Город занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки госпитализировали почти 350 петербуржцев с COVID. На лечении в стационарах города с коронавирусом и пневмониями находятся 4 522 человека.

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