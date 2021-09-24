За сутки госпитализировали почти 350 петербуржцев с COVID

За сутки госпитализировали почти 350 петербуржцев с COVID
В Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

На лечении в стационарах Петербурга с коронавирусом и пневмониями находятся 4 522 человека.

В реанимации лежат 377 пациентов, подключены к ИВЛ — 178. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями пребывают 21 306 горожан.

Как рассказали в оперативном штабе в пятницу, 24 сентября, за прошедшие сутки в медучреждения города доставили 348 человек. Свободный коечный фонд составляет около 27,39%.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки выявлено 1874 новых случая заражения коронавирусом. Город занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России рассмотрят регистрацию вакцины от COVID для подростков.

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