В России рассмотрят регистрацию вакцины от COVID для подростков

Центр имени Гамалеи подал в Минздрав России документы на регистрацию вакцины для профилактики COVID у подростков. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Об этом стало известно в четверг, 23 сентября. Речь идет о препарате «Гам-КОВИД-Вак-М». По словам Кузнецова, документы будут направлены на экспертизу, после чего будет приниматься решение о госрегистрации препарата.

Как сообщил ТАСС, Кузнецов подчеркнул, что если вакцина будет разрешена, то применяться она будет исключительно добровольно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 99% связанных с коронавирусом летальных исходов приходится на невакцинированных.