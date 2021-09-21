ВОЗ: 99% связанных с коронавирусом летальных исходов приходится на невакцинированных

ВОЗ: 99% связанных с коронавирусом летальных исходов приходится на невакцинированных
Вакцина от ковида была создана для предотвращения попадания в больницу, тяжелого протекания болезни и смерти. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Большинство случаев тяжелого протекания ковида и смертельных исходов приходится на непривитых. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Она отметила, что это большая трагедия. Харррис обратила внимание на то, что вакцина от ковида была создана для предотвращения попадания в больницу, тяжелого протекания болезни и смерти. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина посоветовала брать информацию о прививочной кампании на сайтах ВОЗ и минздрава и не доверять непроверенным источникам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предложили ввести обязательную прививку от ковида для детей. Об этом заявил главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов. Так, в России на данный момент добровольная вакцинация от ковида. Это нужно изменить, считает Баранов.

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