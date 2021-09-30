На КАД среди ночи участники ДТП заняли три полосы

В аварии, кажется, никто серьезно не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто серьезно не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобили не смогли поделить дороги, несмотря на позднее время суток.

На внутренней стороне КАД в ночь на 30 сентября произошла жёсткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел рядом со съездом на проспект Косыгина. Там столкнулись несколько автомобилей, несмотря на позднее время и отсутствие оживленного движения. В результате заняты три полосы, что затрудняет проезд машин.

На место приехали сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах происшествия. Кажется, никто серьезно не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Луге пенсионерка насмерть задавила пожилую женщину, сдавая назад. Автомобилистка стала фигуранткой уголовного дела, ее отпустили под подписку о невыезде.