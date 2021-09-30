Роддому в Петербурге, где родился Владимир Путин, исполняется 250 лет

Роддому в Петербурге, где родился Владимир Путин, исполняется 250 лет
Родильный дом №6. Фото: "Яндекс панорамы"

Одному из старейших родильных домов, находящихся в Петербурге, исполняется 250 лет. Уже завтра, 1 октября, свой юбилей отметит роддом №6.

У родильного дома №6 имени профессора Снегирева 1 октября важная дата. По информации комитета по здравоохранению Петербурга, данный родильный дом является старейшим не только в Петербурге, но и во всей стране.

Несмотря на войны, революцию, медицинское учреждение не переставало работать ни дня.

В известной всем «Снегиревке» во времена блокады Ленинграда приняли 1,2 тыс. родов.

В общей сложности за 250 лет работы в учреждении появились 735 тысяч человек. А 7 октября 1952 года в родильном доме №6 родился нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за год в Петербурге матери оставили в родильных домах 130 детей.

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