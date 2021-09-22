За год в Петербурге матери оставили в родильных домах 130 детей

От 130 детей отказались молодые матери в Петербурге за год. Фото: pixabay. Фото: pixabay

От 130 детей отказались молодые матери в Петербурге за год. Фото: pixabay. Фото: pixabay

Органы опеки в течение года забрали из неблагополучных семей Петербурга 60 малышей.

136 женщин приняли решение оставить своих малюток в роддомах Петербурга в 2020 году. 33 гражданки стали суррогатными матерями. Об этом сообщила детский омбудсмен Северной столицы Анна Митянина.

В прошлом году органы опеки изъяли свыше ста детей из неблагополучных семей. Всем семьям было дано время, чтобы исправить ситуацию, однако жить с родителями остались лишь 40 малышей.

В городе на Неве также выросло количество случаев вторичного сиротства. Опекуны сначала брали детей в семью, а затем возвращали в детский дом.

По словам Митяниной, это огромная трагедия для ребенка, которого предали дважды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году от ковида умерли 15 беременных петербурженок.