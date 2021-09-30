Путешествие заставило петербуржца погасить долг по алиментам в 500 тыс.

В отношении неплательщика был применен ряд принудительных мер. Фото: Baltphoto

В отношении неплательщика был применен ряд принудительных мер. Фото: Baltphoto

На кону стоял отпуск в другой стране. Петербуржцу ничего не оставалось, как выплатить более полумиллиона рублей долга своему несовершеннолетнему ребенку.

Жителю Северной столицы временно ограничили выезд за границу из-за задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

В Правобережном отделе Невского района ГУФССП России по Петербургу было возбуждено исполнительное производство о взыскании с 50-летнего гражданина алиментных платежей. Мужчина должен был перечислять 25% от своих доходов.

Однако выплачивать алименты отец не желал. Тогда судебные приставы наложили запреты регистрационных действий на квартиру и машину мужчины, также гражданину запретили выезд из России. Последнее ограничение повлияло на неплательщика, потому как петербуржец запланировал себе отдых в конце года.

Так, было выплачено почти 504 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у неплательщиков в России могут начать изымать загранпаспорта.