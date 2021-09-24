У неплательщиков в России могут начать изымать загранпаспорта

У неплательщиков в России могут начать изымать загранпаспорта
Загранпаспорта хотят изымать у россиян, которым ограничен выезд за границу. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект, который предлагает ввести нормы, регулирующие действие загранпаспортов.

Как сообщают «Известия», речь идет в том числе об изъятии загранпаспортов у россиян, которым ограничен выезд за границу. Согласно проекту закона, в их число могут попасть граждане, которые не исполнили решения судов и были признаны невыездными. Такое решение могут принять судебные приставы, если у человека есть долг по алиментам от 10 тысяч рублей или другой долг от 30 тысяч рублей.

Также планируется ввести возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых или обвиняемых до вынесения решения по делу.

В случае принятия законопроекта, новые правила вступят в силу через 180 дней после публикации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ. Если планку снизят, право на помощь получат более миллиона семей.

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У неплательщиков в России могут начать изымать загранпаспорта
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