В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ уже этой осенью планирует внести законопроект о снижении расходов на оплату ЖКХ для некоторых семей.

Так в планах снизить максимальный порог до 18% с 2023 года и до 15% с 2025 года.

Расходы на оплату коммунальных услуг, которые больше планки, оплачиваются региональным бюджетом. На данный момент власти помогают трем миллионам семей. Если планку снизят, право на помощь получат более миллиона семей. Об этом сообщают «Известия».

На реализацию проекта будет уходить около 30 миллиардов рублей каждый год.Это поможет сэкономить россиянам 25 миллионов рублей.