В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ

В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ
На реализацию проекта будет уходить около 30 миллиардов рублей каждый год. Фото: Baltphoto

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ уже этой осенью планирует внести законопроект о снижении расходов на оплату ЖКХ для некоторых семей.

Так в планах снизить максимальный порог до 18% с 2023 года и до 15% с 2025 года.

Расходы на оплату коммунальных услуг, которые больше планки, оплачиваются региональным бюджетом. На данный момент власти помогают трем миллионам семей. Если планку снизят, право на помощь получат более миллиона семей. Об этом сообщают «Известия».

На реализацию проекта будет уходить около 30 миллиардов рублей каждый год.Это поможет сэкономить россиянам 25 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала, сколько жители России платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Так, эта сумма в среднем равна почти пяти тысячам рублей в месяц.
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