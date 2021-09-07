Россияне тратят на ЖКХ около 11,5 процента зарплаты

Россияне тратят на ЖКХ около 11,5 процента зарплаты
Тарифы на те или иные услуги могут отличаться в зависимости от региона, площади и других факторов, уверена эксперт. Фото: Baltphoto

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала, сколько жители России платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Так, эта сумма в среднем равна почти пяти тысячам рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, если учитывать среднюю зарплату, жители России тратят около 11,5%. При этом во Франции и Великобритании за ЖКХ платят около 14%. В США люди тратят около девяти процентов зарплаты, заявила Трунова.

Тарифы на те или иные услуги могут отличаться в зависимости от региона, площади и других факторов, уверена эксперт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным банка «Русский стандарт», сумма среднего чека на оплату ЖКХ за первые шесть месяцев этого года выросла на 11% и составила 3 459 рублей, Самые высокие платежи за к/у зафиксированы в Тюмени — 4 446 рублей.

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