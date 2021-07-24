Россияне стали больше тратить на услуги ЖКХ

Средний чек мог вырасти из-за того, что зима этого года была теплее прошлогодней. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Средний чек мог вырасти из-за того, что зима этого года была теплее прошлогодней. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

У россиян в первом полугодии 2021 года выросли расходы на оплату услуг ЖКХ. Рост среднего чека составил 11%.

По данным банка «Русский стандарт», сумма среднего чека на оплату ЖКХ за первые шесть месяцев этого года выросла на 11% и составила 3 459 рублей, пишет ТАСС.

Самые высокие платежи за коммунальные услуги зафиксированы в Тюмени — 4 446 рублей, Москве — 3 518 рублей и Петербурге — 3 002 рубля.

Как отмечают в банке, расходы на ЖКХ могли вырасти по нескольким причинам. Одна из них — россияне во время локдауна работали на удаленке на дачах и в загородных домах, из-за чего сократилось потребление воды и электричества. Вторая причина — введение в апреле 2020-го запрета поставщикам услуг требовать от потребителей уплату пени и штрафов за просрочку платежей.

Также средний чек мог вырасти из-за того, что зима этого года была теплее прошлогодней, что позволило гражданам сэкономить на оплате отопления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ.