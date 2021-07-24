Россияне стали больше тратить на услуги ЖКХ

Россияне стали больше тратить на услуги ЖКХ
Средний чек мог вырасти из-за того, что зима этого года была теплее прошлогодней. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

У россиян в первом полугодии 2021 года выросли расходы на оплату услуг ЖКХ. Рост среднего чека составил 11%.

По данным банка «Русский стандарт», сумма среднего чека на оплату ЖКХ за первые шесть месяцев этого года выросла на 11% и составила 3 459 рублей, пишет ТАСС.

Самые высокие платежи за коммунальные услуги зафиксированы в Тюмени — 4 446 рублей, Москве — 3 518 рублей и Петербурге — 3 002 рубля.

Как отмечают в банке, расходы на ЖКХ могли вырасти по нескольким причинам. Одна из них — россияне во время локдауна работали на удаленке на дачах и в загородных домах, из-за чего сократилось потребление воды и электричества. Вторая причина — введение в апреле 2020-го запрета поставщикам услуг требовать от потребителей уплату пени и штрафов за просрочку платежей.

Также средний чек мог вырасти из-за того, что зима этого года была теплее прошлогодней, что позволило гражданам сэкономить на оплате отопления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ.

жкх коммунальные услуги расходы на жкх


 

Новости партнеров
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из «резиновых» квартир в Петербурге в полицию доставили 36 человек
Россияне стали больше тратить на услуги ЖКХ
Сетевые рестораны Петербурга должны вакцинировать 100% персонала
Субботним утром Петербург свободен от пробок
Похолодание вышло на пик: в Петербурге ожидается до +22 градусов
В Великобритании врачи нашли новый штамм коронавируса
В Петербурге в прошлом году болели 217 тысяч человек
Состояние здоровья МакSим улучшается