В Петербурге с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Петербурге с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
При этом в Северной столице сохраняются все действующие льготы и меры поддержки по оплате ЖКХ. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В квитанциях за следующий месяц петербуржцы ждут новые тарифы. Изменения будут небольшими – платёж за весь набор услуг изменится не более чем на 4%.

В Северной столице с начала нового месяца увеличатся тарифы на коммунальные услуги, сообщает Смольный. Стоимость одного кубометра горячей воды теперь почти 113 рублей. Холодная вода будет стоить почти 33 рубля. Электричество в домах с газом — 5 рублей за кВтч, а там, где его нет — почти 4 рубля. Цена гигакалории отопления -1880 рубля. При этом в Северной столице сохраняются все действующие льготы и меры поддержки по оплате ЖКХ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Купчино спустя несколько часов в темноте вернули свет. В зоне отключения находились восемь домов. Во Фрунзенском районе вечером 19 июня без электричества остались восемь домов. На отключение света пожаловались ближе к восьми часам вечера в социальных сетях.

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