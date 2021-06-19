Жителям Купчино спустя несколько часов в темноте вернули свет

В зоне отключения находились восемь домов.

Во Фрунзенском районе вечером 19 июня без электричества остались восемь домов. На отключение света пожаловались ближе к восьми часам вечера в социальных сетях.

На место для выяснения причин сбоя выехали сотрудники «Россети Ленэнерго». Они выявили технологическое нарушение на оборудовании 0,4 кВ. На данный момент все работает в штатном режиме, уверяют в компании.

«В 23:30 электроснабжение восстановлено»,

— рассказали в пресс-службе.

Жители Купчино пока не подтвердили информацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве тушат склад пиротехники: травмы получили три спасателя. Пока что ликвидировать возгорание не удалось.