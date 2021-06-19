В Москве тушат склад пиротехники: травмы получили три спасателя

Пока что ликвидировать возгорание не удалось.

В Москве сегодня вечером, 19 июня, произошел крупный пожар на складе с пиротехникой. Огнем охвачены 500 квадратных метров, на которых хранится 15 тонн взрывчатки. Известно, что на данный момент пострадали четыре человека: три спасателя и один сотрудник склада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Пожар произошел на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Два человека отказались от госпитализации, одного доставили в институт Склифосовского, так как он вдохнул в себя пары дыма – в этом нет ничего серьезного.

Ликвидация пожара продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что площадь пожара на складе пиротехники в Москве выросла до 500 «квадратов».