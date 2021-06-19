Площадь пожара на складе пиротехники в Москве выросла до 500 «квадратов»

Площадь пожара на складе пиротехники в Москве выросла до 500 &#171;квадратов&#187;
Место пожара на складе пиротехники в Москве. Фото: Telegram-канал "МЧС России"

На Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад с пиротехникой. Площадь пожара возросла до 500 квадратных метров.

Об этом стало известно в субботу, 19 июня. Огонь успел перекинуться на соседнее здание. Пожар тушат по третьему номеру сложности из пяти возможных.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, интенсивность взрывов немного сократилась. К тушению возгорания привлечена авиация.

Прокуратура столицы поручила Хамовнической межрайонной прокуратуре проведение проверки по факту пожара. Должны быть установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре на петербургском складе паковочных материалов.

лужники пиротехника пожар


 

Новости партнеров
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Площадь пожара на складе пиротехники в Москве выросла до 500 ...
Скорая и спасатели прибыли к ДТП с каршерингом на Институтском проспекте
В Ломоносовском районе полыхают заброшенные автомастерские
Эрдоган отреагировал на решение России возобновить авиасообщение с Турцией
Власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих
В Петербурге с 21 июня вводятся дополнительные COVID-ограничения
Пожар охватил коммуналку на проспекте Тореза
Автомобиль сбил девушку на Митрофаньевском шоссе