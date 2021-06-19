Площадь пожара на складе пиротехники в Москве выросла до 500 «квадратов»

На Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад с пиротехникой. Площадь пожара возросла до 500 квадратных метров.
Об этом стало известно в субботу, 19 июня. Огонь успел перекинуться на соседнее здание. Пожар тушат по третьему номеру сложности из пяти возможных.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, интенсивность взрывов немного сократилась. К тушению возгорания привлечена авиация.
Прокуратура столицы поручила Хамовнической межрайонной прокуратуре проведение проверки по факту пожара. Должны быть установлены обстоятельства и причины произошедшего.
Другие подробности выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре на петербургском складе паковочных материалов.