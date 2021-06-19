Площадь пожара на складе пиротехники в Москве выросла до 500 «квадратов»

Место пожара на складе пиротехники в Москве. Фото: Telegram-канал "МЧС России"

Место пожара на складе пиротехники в Москве. Фото: Telegram-канал "МЧС России"

На Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад с пиротехникой. Площадь пожара возросла до 500 квадратных метров.

Об этом стало известно в субботу, 19 июня. Огонь успел перекинуться на соседнее здание. Пожар тушат по третьему номеру сложности из пяти возможных.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, интенсивность взрывов немного сократилась. К тушению возгорания привлечена авиация.

Прокуратура столицы поручила Хамовнической межрайонной прокуратуре проведение проверки по факту пожара. Должны быть установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре на петербургском складе паковочных материалов.