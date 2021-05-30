Склад упаковочных материалов вспыхнул на Московском шоссе

Склад упаковочных материалов вспыхнул на Московском шоссе
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня утром в Московском районе Петербурга произошел серьезный пожар.

Возгорание случилось в воскресенье, 30 мая, на территории бывшего мясокомбината «Самсон» на Московском шоссе, 13. К месту ЧП оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, горение происходит в складском здании на площади 100 квадратных метров. Пожар тушат по № 2.

Сведения о пострадавших и причины появления огня устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверо мужчин пострадали в квартирном пожаре на Товарищеском. В двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров горела обстановка на площади 45 «квадратов».

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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