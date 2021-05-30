Четверо мужчин пострадали в квартирном пожаре на Товарищеском

В Невском районе Петербурга сегодня ночью произошел квартирный пожар. Есть пострадавшие.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 30 мая, в доме № 1, корпус 1 по Товарищескому проспекту. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:11.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров горела обстановка на площади 45 «квадратов». Пожар ликвидирован в 4:46.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате пожара пострадали четверо мужчин — 56-ти, 37-ми, 36-ти и 32-х лет. Все они были доставлены в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с пожаром в квартире на Товарищеском проспекте боролись 18 спасателей.