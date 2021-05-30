Пожар в «двушке» на Товарищеском тушили 18 спасателей

В квартире одного из домов на Товарищеском проспекте в Петербурге произошел пожар.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 30 мая, в двухкомнатной квартире. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть, после к месту происшествия оперативно выехали 18 спасателей на пяти спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, общая площадь возгорания составила 45 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать только спустя два с половиной часа с момента обращения.

Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью спасатели тушили полыхающий шиномонтаж в Невском районе.