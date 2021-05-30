Ночью спасатели тушили полыхающий шиномонтаж в Невском районе

Ночью спасатели тушили полыхающий шиномонтаж в Невском районе
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга сегодня ночью произошел пожар. Огонь вспыхнул в здании шиномонтажа.

Возгорание случилось вечером субботы, 30 мая, в одноэтажном кирпичном здании по адресу Дальневосточный проспект, дом 5.. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около 20:30. К месту происшествия оперативно были направлены 16 сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, по уточненной информации, по указанному адресу расположен шиномонтаж. Спасатели оперативно справились с огнем.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар на Ижорском заводе в Колпинском районе Петербурга. С огнем боролись 67 сотрудников части, прибывших к месту ЧП на 16 спецмашинах.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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