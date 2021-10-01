Государство профинансирует экскурсии для школьников

Смольный планирует выделить денежные средства на экскурсии для школьников в Петербурге, сообщается на сайте антикоррупционной экспертизы в проекте постановления «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге».

Петербуржские школьники смогут посетить памятные места Ленинградской области и города, а также попутешествовать по маршрутам «Серебряного ожерелья» Северо-Запада России. Проект для школьников с 5 по 8 класс носит название «Юный путешественник Санкт-Петербурга». В проекте постановления заявлено, что порядок предоставления услуги государства по организации предстоящих экскурсий устанавливается правительством города.

Проект направлен на развитие туризма и культурной грамотности в Петербурге среди молодых людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что агентство RAEX составило рейтинг 100 лучших школ России, из которых треть находится в Москве.