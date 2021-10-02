У двух пенсионеров в Петербурге похитили более 8 миллионов рублей

Правоохранительные органы разыскивают мошенников, оставивших пенсионеров без крупных сумм сбережений. В общей сложности похищено более 8 миллионов рублей.

Об этом информирует пресс-служба петербургского главка МВД. Накануне заявления в полицию о краже подали 75-летний мужчина из Петродворцового района и 69-летняя женщина из Кировского района. Обоих пенсионеров обманули телефонные мошенники.

Мужчину убедили перевести 3,8 миллиона рублей на счет неизвестного с целью сохранности средств. Женщине предложили увеличить доходы, убедив перевести 4,95 миллиона рублей на счет злоумышленника.

Правоохранителями заведены уголовные дела. Преступников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что похититель оградок с могил в Янино-2 попался полиции.