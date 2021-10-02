Похититель оградок с могил в Янино-2 попался полиции

Похититель оградок с могил в Янино-2 попался полиции
Мигрант украл оградки с кладбища. Фото: flickr

Полицейские Всеволожского района задержали предполагаемого преступника, укравшего оградки с могил кладбища.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по 47 региону, все произошло утром 1 октября на муниципальном кладбище в Янино-2. Смотритель вызвал полицию и сообщил, что неизвестный мужчина складывает в свою «Газель» металлические оградки и памятники с могил.

Автомобиль злоумышленника нашел патрульный наряд ГИБДД. Стражи порядка остановили машину и проверили документы водителя. Им оказался 31-летний мигрант из ближнего зарубежья. В «Газели» были похищенные оградки, которые мужчина хотел сдать на металлолом.

Правоохранители завели уголовное дело по статье о краже. Мигрант задержан в качестве подозреваемого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца, угрожавшего убить врача в больнице, задержали.

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