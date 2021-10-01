Петербуржца, угрожавшего убить врача в больнице, задержали

Мужчину задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Мужчину задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

В Красносельском районе росгвардейцы поймали злоумышленника, который пытался задушить врача в больнице.

Как сообщает пресс-служба УВО ВНГ по городу и области, жителя Петербурга, угрожавшего расправой медику, задержали в ночь на 1 октября, в 00:24.

Мужчина получил травму ноги и попал в приемный покой больницы на Авангардной улице. Внезапно он начал вести себя агрессивно, пока ждал своей очереди у кабинета. Пациент схватил за шею первого попавшегося ему на глаза медика и начал душить ее, высказывая при этом угрозы убийством.

Персонал больницы нажал тревожную кнопку и дождался наряда Росгвардии, который задержал буйного пациента. Его передали полиции.

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