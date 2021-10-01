Обманувшие пенсионерку мигранты сбежали из страны, забыв про подписку о невыезде

Обманувшие пенсионерку мигранты сбежали из страны, забыв про подписку о невыезде
Подозреваемые задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленобласти следствие намерено объявить в федеральный розыск дву мигрантов, обманувших пенсионерку и сбежавших из страны, нарушив подписку о невыезде.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, двое предполагаемых мошенников, обманувших 68-летнюю жительницу Волховского района, сбежали из страны на родину.

Двое граждан сопредельного государства пообещали пенсионерке починить крышу ее дома и взяли предоплату в 500 тысяч рублей, а после сбежали. Оказалось, что к себе на родину. Было возбуждено дело о мошенничестве.

Вскоре мигранты вернулись в РФ и сразу были задержаны. Следователи настаивали на заключении под стражу, но суд отказал в аресте, поскольку злоумышленники раскаялись. Их отпустили под подписку о невыезде и воспользовались моментом для побега на родину.

Подозреваемые задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Подозреваемые задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Подозреваемые задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Через два дня после вынесения меры пресечения они пешком пересекли границу. Следствие намерено объявить мигрантов в федеральный розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан подозреваемый в стрельбе по машинам и прохожим в Металлострое.

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