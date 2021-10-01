Задержан подозреваемый в стрельбе по машинам и прохожим в Металлострое

Задержан подозреваемый в стрельбе по машинам и прохожим в Металлострое
Стрельба прогремела на Полевой улице. Фото: скриншот google.maps

В Колпинском районе Петербурга неизвестный из окна стрелял из пневматического оружия, в результате чего ранение получил 18-летний юноша, также было разбито окно и повреждено три автомобиля.

В четверг, 30 сентября, после полуночи в полицию обратился житель Металлостроя. Он рассказал, что из окна дома №9 по Полевой улице стреляют из пневмата. В результате стрельбы были повреждены три иномарки, разбито стекло в соседнем доме и ранен мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером того же дня стражи порядка задержали подозреваемого в стрельбе. В отделение полиции отправился 37-летний местный житель

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пострадавшим в результате стрельбы в Металлострое оказался 18-летний парень. Он получил пулю в правую голень.

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