Стрельба в Металлострое закончилась ранением юноши и повреждением 3 авто

В Колпинском районе Петербурга неизвестный из окна стрелял из пневматического оружия, в результате чего ранение получил 18-летний юноша, также было разбито окно и повреждено три автомобиля.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 сентября, уже после полуночи, в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что из окна дома №9 по Полевой улице стреляют из пневмата.

Позднее правоохранители установили, что после стрельбы из оружия есть пострадавший. Им оказался 18-летний парень. У него ранение правой голени.

Кроме этого, выяснили, что повреждено окно в доме №18 по Полевой улице. Также повреждения стекол и покрытия получили три автомобиля: » КиА Рио», «Исудзу Миди», «Хендай Солярис».

Видеонаблюдение на данном участке не велось. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.