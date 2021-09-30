Стрельба в Металлострое закончилась ранением юноши и повреждением 3 авто

Стрельба в Металлострое закончилась ранением юноши и повреждением 3 авто
После стрельбы в Металлострое ранения получил юноша. Фото: pixabay.com
В Колпинском районе Петербурга неизвестный из окна стрелял из пневматического оружия, в результате чего ранение получил 18-летний юноша, также было разбито окно и повреждено три автомобиля.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 сентября, уже после полуночи, в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что из окна дома №9 по Полевой улице стреляют из пневмата.
Позднее правоохранители установили, что после стрельбы из оружия есть пострадавший. Им оказался 18-летний парень. У него ранение правой голени.
Кроме этого, выяснили, что повреждено окно в доме №18 по Полевой улице. Также повреждения стекол и покрытия получили три автомобиля: » КиА Рио», «Исудзу Миди», «Хендай Солярис».
Видеонаблюдение на данном участке не велось. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лесном проспекте задержали мужчину, который открыл стрельбу по окнам и деревьями.
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Стрельба в Металлострое закончилась ранением юноши и повреждением 3 авто
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