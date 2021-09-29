На Лесном проспекте задержали мужчину, который открыл стрельбу по окнам и деревьями

В Выборгском районе Петербурга мужчина начала стрелять из пневматического оружия в дерево, но попал в окно.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 28 сентября. В полицию обратился житель дома №59, корпус 2, по Лесному проспекту и рассказал, что пуля попала ему в окно. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По предварительной информации, 47-летний мужчина из пневматического оружия несколько раз выстрелил в дерево и попал в окно чужой квартиры. «Стрелка» задержали и поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.