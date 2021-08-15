Жителя Гатчины задержали за стрельбу на детской площадке

Жителя Гатчины задержали за стрельбу на детской площадке
Мужчина выстрелил в жителя Гатчины. Фото: pixabay

В Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.

Как сообщили в региональном управлении МВД, накануне утром сотрудники гатчинской больницы сообщили в полицию, что к ним за медицинской помощью обратился 35-летний мужчина. Его ранили во время конфликта из-за шума на детской площадке. Неизвестный выстрелил в него из пневматического оружия. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой.

Полицейские по подозрению в стрельбе задержали 34-летнего мужчину. Против него открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас злоумышленник в изоляторе временного содержания. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Зеленогорске у пенсионерки украли валюту и ювелирку на 1,4 млн.

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