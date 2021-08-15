В Зеленогорске у пенсионерки украли валюту и ювелирку на 1,4 млн

В Зеленогорске у пенсионерки украли валюту и ювелирку на 1,4 млн
Полиция разыскивает вора. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Курортном районе полицейские разыскивают вора-домушника, посетившего квартиру местной пенсионерки.

Как сообщили в петербургском главке МВД, преступление произошло 14 августа на Комсомольской улице, 13А в Зеленогорске. Неизвестный обокрал квартиру на втором этаже пятиэтажного дома.

Хозяйка квартиры, 61-летняя пенсионерка обратилась в полицию и сообщила, что кто-то проник к ней домой, взломав входной замок, и украл 10,4 тысячи долларов, 35 тысячи рублей, ювелирные изделия и одежду.

Общий ущерб заявительница оценила на 1,4 миллиона рублей.

По данному факту полиция открыла уголовное дело о краже. Злоумышленника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель мусоровоза подрался с мотоциклистом в Петербурге. Водитель при этом кричал, что ему не нравятся мотоциклы.

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