Водитель мусоровоза подрался с мотоциклистом в Петербурге

Водитель мусоровоза подрался с мотоциклистом в Петербурге
Мотоциклист обратился в полицию. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мотоциклист написал заявление в полицию на водителя мусоровоза, напавшего на него посреди дороги.

Петербуржец рассказал, что дорожный инцидент произошел 14 августа на улице Маршала Новикова. Они вместе с девушкой ехали на мотоциклах, когда мусоровоз начал странно себя вести. Об этом пишет «Фонтанка».

Грузовик вклинился между ним и девушкой, притесняя ее к обочине, однако ей удалось объехать его и нагнать друга, но мусоровоз догнал мотоциклистов на ближайшем перекрестке.

Все остановились на светофоре, водитель выпрыгнул из машины и побежал на мотоциклистов с каким-то ломом. Петербуржец упал на мотоцикл от удара в затылок. Водитель при этом кричал, что ему не нравятся мотоциклы.

Агрессивного водителя угомонили другие автомобилисты, ставшие свидетелями произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец помог сотруднику ДПС задержать агрессивного мужчину.

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