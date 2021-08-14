Петербуржец помог сотруднику ДПС задержать агрессивного мужчину

Петербуржец помог сотруднику ДПС задержать агрессивного мужчину
Драка произошла в Славянке. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Славянке прохожий помог сотруднику ДПС задержать агрессивного мужчину. По словам очевидцев, последний напал на правоохранителя.

Инцидент произошел 14 августа в Пушкинском районе Петербурга. Подробности рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что инспектор пытается справиться с нарушителем, но последний сопротивляется.

«Гражданский помог ДПС скрутить нарушителя. Второй гражданский вышел из машины, когда все закончилось и подал инспектору уроненные мобилу и рацию», — написал пользователь.

Вскоре на место задержания приехала подмога. Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который бросил подростка на асфальт.

задержание новости СПб


 

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