В Лодейном Поле раскрыли убийство 18-летней давности

В Лодейном Поле раскрыли убийство 18-летней давности
Обвиняемый в убийстве пойдет под суд. Фото: СУ СК по Ленобласти

Следовательные органы завершили расследование убийства, совершенного 18 лет назад.

Как сообщили в следственном управлении СК по Ленобласти, убийство было совершено в ноябре 2002 года в Лодейном Поле. В тот год возле кафе «Шаверма» нашли тело зарезанного ножом мужчины 1970 года рождения. Тогда преступника найти не удалось.

Расследование возобновили в этом году. Следователи вновь опросили свидетелей и установили, что к убийству причастен мужчина 1961 года рождения с судимостями за плечами.

Оказалось, что у подвыпившего обвиняемого произошел конфликт с потерпевшим. Мужчина взялся за нож и ударил оппонента не менее трех раз, тот сразу скончался.

Дело направлено в суд, где буде рассматриваться по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двух пенсионеров в Петербурге похитили более 8 миллионов рублей.

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