Задержали мужчину, избившего женщину на парковке

Мужчина, сегодня утром избившей женщину на парковке, был задержан, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 17:30 сотрудники полиции задержали злоумышленников, причинивших женщине физический и моральный вред. Сегодня утром в полицию Красногвардейского поступило сообщение о жестоком нападении мужчины на стоянке. По адресу Пейзажная улица неизвестный напал на женщину, которая сидела в автомобиле, после чего избил и увез в неизвестном направлении. В Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе женщине удалось выбраться из машины и добежать до «заправки», где она спряталась в туалете и попросила персонал вызвать полицию. Мужчина сразу же уехал.

На розыск беглеца были ориентированы наряды полиции Красногвардейского района. В итоге мужчину удалось найти. Как выяснилось, все это время он был со своим соотечественником, который по предварительным данным также участвовал в нападении.

В ближайшее время материалы по данному факту будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Причиной, предположительно, стал отказ женщины от взаимности по итогу виртуального свидания. Женщина находится в больнице Курортного района с переломом носа и руки. Для взятия заявления к ней поехали сотрудники уголовного розыска, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Петербурга полицейские поймали мужчин, подозреваемых в нанесении ножевых ранений местному жителю в парадной по адресу Большая Конюшенная.