Двое мужчин напали с ножом в парадной на Большой Конюшенной

Двое мужчин напали с ножом в парадной на Большой Конюшенной
Мужчину ранили ножом в парадной на Большой Конюшенной. Фото: google.maps

В центре Петербурга полицейские поймали мужчин, подозреваемых в нанесении ножевых ранений местному жителю.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, все произошло накануне вечером в парадной дома 2 по Большой Конюшенной улице. В половине восьмого вечера очевидец вызвал полицию и сообщил, что нашел мужчину с ножевыми ранениями.

Прибывшие правоохранители обнаружили в парадной 35-летнего мужчину, его в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи. Подозреваемых поймали в течение часа. Первого задержали рядом с местом преступления, а второго — у дома 40 по набережной Мойки. В отношении мужчин 30 и 41 лет составлены административные протоколы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что угонщиков BMW за 2,7 млн рублей с Ветеранов задержали под Псковом.

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