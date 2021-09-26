Угонщиков BMW за 2,7 млн рублей с Ветеранов задержали под Псковом

В Псковской области задержали трех предполагаемых угонщиков дорогого автомобиля BMW из Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, 31-летний владелец иномарки обратился в полицию с заявлением об угоне еще 21 августа. Мужчина сообщил, что кто-то украл его автомобиль от дома 122 по проспекту Ветеранов. Сумма ущерба составила 2,74 миллиона рублей. Стражи порядка завели уголовное дело о краже.

Подозреваемых нашли 24 сентября в городе Себеж в Псковской области. В полицию доставлены трое местных жителей в возрасте от 30 до 37 лет. Всех задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса автомобиль, уходя от погони, снёс остановку. Сначала он наехал на дорожное ограждение, а потом врезался в остановку, тем самым снес ее. Автомобилист погиб на месте.