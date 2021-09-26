Угонщиков BMW за 2,7 млн рублей с Ветеранов задержали под Псковом

Угонщиков BMW за 2,7 млн рублей с Ветеранов задержали под Псковом
Подозреваемые задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Псковской области задержали трех предполагаемых угонщиков дорогого автомобиля BMW из Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, 31-летний владелец иномарки обратился в полицию с заявлением об угоне еще 21 августа. Мужчина сообщил, что кто-то украл его автомобиль от дома 122 по проспекту Ветеранов. Сумма ущерба составила 2,74 миллиона рублей. Стражи порядка завели уголовное дело о краже.

Подозреваемых нашли 24 сентября в городе Себеж в Псковской области. В полицию доставлены трое местных жителей в возрасте от 30 до 37 лет. Всех задержали.

Подозреваемые задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса автомобиль, уходя от погони, снёс остановку. Сначала он наехал на дорожное ограждение, а потом врезался в остановку, тем самым снес ее. Автомобилист погиб на месте.

автоугон новости СПб псковская область


 

Новости партнеров
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Турчак рассказал, что Медведев заболел
Турчак рассказал, что Медведев заболел
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Угонщиков BMW за 2,7 млн рублей с Ветеранов задержали под Псковом
В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой
Велогонка La Strada перекрыла центр Петербурга в воскресенье
Ушёл из жизни бывший игрок «Зенита», тренер Сергей Герасимец
В России за сутки выявили 22,4 тысячи случаев коронавируса
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 235 человек
За сутки от коронавируса умерло 56 жителей Петербурга
В Петербурге выявили 2055 новых случаев коронавируса