На проспекте Энгельса автомобиль, уходя от погони, снёс остановку

Сегодня утром, 26 сентября, в Выборгском районе Северной столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Авария случилась перед «Гранд Каньоном» на Энгельса. Водитель уходил от полицейской погони. Сначала он наехал на дорожное ограждение, а потом врезался в остановку, тем самым снес ее. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель погиб на месте. Есть ли пострадавшие, уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин вылетела на тротуар. Дорожный инцидент случился в субботу, 25 сентября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что одна из машин полностью выехала на тротуар, ее окружили спасатели.