Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП с такси на Ленинском

Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин вылетела на тротуар.

Дорожный инцидент случился в субботу, 25 сентября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Очередная «стычка»» , — написал автор записи.

На кадрах видно, что одна из машин полностью выехала на тротуар, ее окружили спасатели. Автомобиль службы такси остановился посреди проезжей части с разбитым капотом.

На месте работают все службы.

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