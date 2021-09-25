Пьяный водитель каршеринга устроил ДТП на Вербной и попытался сбежать

ДТП с каршерингом на Вербной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с каршерингом на Вербной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Вербной улице в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля службы каршеринга.

Дорожный инцидент случился в субботу, 25 сентября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель с признаками алкогольного опьянения устроил ДТП, после чего пытался убежать. Судя по видеозаписи, лихач успел лишь перебежать проезжую часть, после чего был пойман сотрудниками полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил женщину с ребенком, идущих по «зебре» на Коломяжском.