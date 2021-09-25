Автомобиль сбил женщину с ребенком, идущих по «зебре» на Коломяжском

В Приморском районе Петербурга легковушка Chevrolet сбила женщину с пятилетним ребенком, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.
Дорожный инцидент случился в субботу, 25 сентября, на Коломяжском проспекте. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Водитель Шевроле Авео сбил ребенка около 5 лет и маму», — написал автор записи.
На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. По словам очевидцев, водитель попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, в результате чего не заметил пешеходов.
Информация о состоянии пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход погиб, попав под две машины в Ленобласти.