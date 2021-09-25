Автомобиль сбил женщину с ребенком, идущих по «зебре» на Коломяжском

К месту ДТП прибыла реанимация. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

К месту ДТП прибыла реанимация. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Приморском районе Петербурга легковушка Chevrolet сбила женщину с пятилетним ребенком, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

Дорожный инцидент случился в субботу, 25 сентября, на Коломяжском проспекте. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель Шевроле Авео сбил ребенка около 5 лет и маму», — написал автор записи.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. По словам очевидцев, водитель попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, в результате чего не заметил пешеходов.

Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход погиб, попав под две машины в Ленобласти.