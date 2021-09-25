Пешеход погиб, попав под две машины в Ленобласти

Пешеход погиб, попав под две машины в Ленобласти
Автомобиль сбил пешехода. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти пешеход попал под две машины. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагический инцидент произошел вечером в субботу, 25 сентября, у изгиба дороги 41К-066 в районе СНТ «Рапполово». По словам очевидца, мужчина попытался перейти дорогу (на другой стороне его ждали друзья). Однако на полпути его сбил с ног Mitsubishi Pajero, сообщил «Мегаполис».

«Его откинуло на встречку. Он смог встать, но тут же его ударила и переехала «Нива», которая после этого скрылась», — рассказал свидетель аварии, отметив, что после вызвал спецслужбы.

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Его приятели, наблюдавшие за трагедией, сбежали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что такси сбило девушку на пешеходном переходе в Мурино.

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