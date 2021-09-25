Такси сбило девушку на пешеходном переходе в Мурино

ДТП с пешеходом в Мурино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с пешеходом в Мурино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Автомобиль такси сбил пешехода в Мурино в Ленинградской области. На куртке девушки были светоотражающие элементы.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 25 сентября. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора записи, наезд случился на пешеходном переходе, напротив магазина «Вимос». На помощь упавшей поспешили прохожие. Девушке удалось подняться на ноги только с помощью других людей.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель BMW сбил двух пешеходов на Невском. 22-летнюю девушку в состоянии средней тяжести увезли в больницу. Вторая пострадавшая – 25-летняя девушка — госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.