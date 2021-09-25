Водитель BMW сбил двух пешеходов на Невском

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на Невском проспекте.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент произошел 24 сентября около 23:20 на Невском проспекте у дома 56.

По предварительной информации, 22-летний водитель, находясь за рулем BMW сбил двух пешеходов. В результате произошедшего пострадала 22-летняя девушка. Ее в состоянии средней тяжести увезли в больницу. Вторая пострадавшая – 25-летняя девушка — госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.