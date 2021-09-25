Водитель BMW сбил двух пешеходов на Невском

Водитель BMW сбил двух пешеходов на Невском
Иномарка перевернулась. Фото: vk.com/spb_today

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на Невском проспекте.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент произошел 24 сентября около 23:20 на Невском проспекте у дома 56.

По предварительной информации, 22-летний водитель, находясь за рулем BMW сбил двух пешеходов. В результате произошедшего пострадала 22-летняя девушка. Ее в состоянии средней тяжести увезли в больницу. Вторая пострадавшая – 25-летняя девушка — госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.

авария дтп невский проспект


 

Новости партнеров
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Домушники Петербурга ликуют: в город нагрянули менеджеры
Домушники Петербурга ликуют: в город нагрянули менеджеры "Газпрома"
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель BMW сбил двух пешеходов на Невском
В США впервые обнаружили коронавирус у домашнего хорька
Гинцбург заявил, что ВОЗ не признает «Спутник V» из-за конкуренции на рынке ...
Всемирный день туризма Петербург отметили sup-фестивалем. Фоторепортаж Gazeta.SPb
В Ленобласти возбудили дело после обнаружения тела, завернутого в одеяло
Иммунолог Крючков: люди с ослабленным иммунитетом могут заболеть COVID-19 ...
Стало известно, когда отключат петербургские фонтаны
Аналитики сообщили, что почти половине россиян не хватает пять тысяч рублей ...