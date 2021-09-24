Такси перевернулось на Нефтяной дороге, на месте спасатели и медики

Машина перевернулась на бок. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Машина перевернулась на бок. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 24 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«UBER лежит на боку, видно не вошел в поворот», — написал автор записи.

По словам очевидцев, участником ДТП стал автомобиль службы такси. На кадрах видно, что для движения осталась свободна лишь одна полоса. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики и спасатели прибыли к раскуроченным в ДТП машинам на Краснофлотском.