Такси перевернулось на Нефтяной дороге, на месте спасатели и медики

Такси перевернулось на Нефтяной дороге, на месте спасатели и медики
Машина перевернулась на бок. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 24 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«UBER лежит на боку, видно не вошел в поворот», — написал автор записи.

По словам очевидцев, участником ДТП стал автомобиль службы такси. На кадрах видно, что для движения осталась свободна лишь одна полоса. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики и спасатели прибыли к раскуроченным в ДТП машинам на Краснофлотском.

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